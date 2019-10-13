Зустріч Поклонської та Ердогана: МЗС викликало посла Туреччини і направило ноту протесту

Україна направила ноту протесту Туреччині через зустріч російських депутатів від анексованого Криму з президентом Реджепом Ердоганом. Про це йдеться в заяві МЗС України, передають Українські Новини.

Також МЗС запросило посла Туреччини для роз'яснення ситуації.



"Інформація про зустріч президента Турецької Республіки Реджепа Ердогана з політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння", - сказано в заяві.

Інформація про зустріч президента Ердогана із політиками, незаконно обраними на окупованій території України, викликає занепокоєння. Україна вже направила ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Посла Туреччини в Україні запрошено у МЗС. pic.twitter.com/sgZiKCpFc9 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 13 жовтня 2019 р.

12 жовтня депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Наталія Поклонська похвалилася, що взяла участь у конференції спікерів парламентів щодо протидії тероризму та розвитку регіональних зв'язків у Стамбулі і навіть потиснула руку президенту Туреччини Реджепу Ердогану.



У російській делегації був ще один депутат від Криму Руслан Бельбек.



"Вчора на вітальному вечері в Стамбулі відбувся виступ президента Туреччини Реджепа Ердогана. Теплий прийом, гостинність, вітання президента - саме так нас зустріла Туреччина", - написала Поклонська в Facebook.





Вона також виклала фотографію, на якій тисне руку Ердогану.

"BBC Україна" пише, що на сайті президента Туреччини зазначено, що керівник країни відвідав урочистий прийом на честь відкриття 3-ї конференції керівників парламентів щодо протидії тероризму та розвитку регіональних зв'язків.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який часто зустрічається з Ердоганом, в розмові з ВВС News Україна порадив не поспішати з висновками.

"Ми з'ясовуємо, чи був ознайомлений пан Ердоган щодо того, з ким має справу і зустрічається", - заявив Мустафа Джемілєв.



Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич написав у Facebook, що вже готує запит до МЗС "з приводу візиту в Туреччину представників кримських колаборантів так званих "кримських депутатів" Руслана Бальбека і Наталії Поклонської".

Як повідомляли Українські Новини, Поклонська перестала ходити в секту царебожників і назвала це "духовної пасткою".



Раніше в Росії Поклонську порівняли з корабельної гарматою, що відв'язалася та стріляє на всі боки.



Тим часом чоловік Поклонської заявив, що розлучається з нею.