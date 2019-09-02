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02 сентября 2019, понедельник, 16:56 53
Жизнь 2019-09-02T17:01:41+03:00
Українські Новини
Муж Поклонской заявил, что разводится с ней

Муж Поклонской заявил, что разводится с ней

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев и муж экс-руководителя так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутат российской Госдумы Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней.  Об этом сообщают "РИА Новости".

"Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме… В новых старых духовных и душевных реалиях моей пока еще супруги мне нечего комментировать, но в целом нечего стыдиться и не в чем себя упрекнуть", - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что заявление его супруги о "тайных и радикальных" переменах в личной жизни напомнило ему анекдот о том, как один иностранец загадку загадывал о зеленом прыгучем представителе фауны: "на ля начинается, на гушка заканчивается".

Как сообщали Українські Новини, Поклонская перестала ходить в секту царебожников и назвала это "духовной ловушкой".

Напомним, Наталья Поклонская вышла замуж в Крыму. А еще Поклонская грозится отлучить от причастия россиян, посмотревших "Матильду" Учителя.

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