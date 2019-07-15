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15 июля 2019, понедельник, 18:46 312
Азия 2019-07-15T18:52:47+03:00
Українські Новини
Поклонская перестала ходить в секту царебожников и назвала это "духовной ловушкой"

Поклонская перестала ходить в секту царебожников и назвала это "духовной ловушкой"

Поклонская прервала отношения с сектой царебожников. Фото: dailystorm.ru
Поклонская прервала отношения с сектой царебожников. Фото: dailystorm.ru

Бывший прокурор Крыма, а нынче депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Об этом она сообщила изданию EADaily.

Поклонская заявила, что медийный и популярный человек, занимающий высокую должность, может стать объектом для использования "со стороны не вполне чистоплотных особ, ищущих расширения своего влияния".

"Слава Богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки. Понимаю, что в связи с этим не стала объектом для приязни с их стороны. Чувствую это и плачу́, преодолевая трудности и посылаемые мне удары", - сказала Поклонская. Депутат добавила, что не жалеет о случившемся.

По словам источника издания, их отношения ухудшились после того, как парламентарий вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева летом прошлого года. Собеседник издания заявил, что разрыв произошел именно под его влиянием.

Источник также рассказал, что депутат связалась с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке с екатеринбургским прокурором Андреем Красильниковым. "Он и сейчас постоянно приезжает в монастырь к Сергию, хотя сам живет в Москве. Но после того, как они расстались, а потом Наталья вышла снова замуж, она у Сергия больше не бывает", — заключил он.

Известно также, что Поклонская не сообщила духовнику о свадьбе и не пригласила его на торжество.

Как сообщали Українські Новини, в России Поклонскую сравнили с отвязавшейся корабельной пушкой, палящей во все стороны.

Ранее Поклонская заявила об "отлучении" прихожан от причастия на полгода из-за просмотра фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя.

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