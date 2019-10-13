В Україну йде літня спека до +24: прогноз погоди на тиждень

Після тривалого осіннього похолодання, з арктичною повітряною масою, заморозками, снігопадами і зливами, в Україну прийшло бабине літо. Вдень буде сонячно, тепло і без опадів, місцями навіть спекотно - до +24. Тільки у другій половині тижня місцями похолодає і задощить.

Зокрема, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру, повідомляють Українські Новини.

У неділю, 13 жовтня, в Україні сухо і тепло. Температура повітря в різних областях підвищиться до +19 до +22 градусів.

У понеділок, 14 жовтня, в Україні буде спостерігатися невелика хмарність. У той же час, погода буде сухою, без опадів. Вночі та вранці 14 жовтня у південній частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°С, вдень повітря прогріється до +18 +24.

В Києві буде хмарно,без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до близько 20°С.

У вівторок, 15 жовтня, перший робочий день тижня після Покровських вихідних синоптики прогнозують, що найтепліше буде у Західній Україні – до +23 градусів. По всій Україні буде сухо, температура вночі 5-11°, вдень 16-22°С. У Києві без опадів. Температура вночі 8-10°, вдень 15 жовтня 18-21°С.

У середу, 16 жовтня в Україні почнеться похолодання. Температура повітря впаде на 2-3 градуси і складе близько 16-18 вище нуля, в інших регіонах стовпчик термометра буде залишатися на рівні відміток вівторка.

У четвер, 17 жовтня, збережеться суха, переважно тепла погода. Тільки вночі стовпчики термометрів покажуть +7 +10 градусів, але щодня евремя місцями потеплішає до + 22.

Як свідчать попередні прогнози Sinoptic.ua і Gismeteo, до кінця тижня і на вихідних в Україні збережеться переважно тепла суха погода. Тільки на західній Україні в кінці тижня почнеться похолодання. Зокрема, у Львові вдень похолоднішає до +14.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.

Також в Україну йде бабине літо зі зливами: синоптик дала прогноз на вихідні, Покрова та День захисника.