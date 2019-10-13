підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Політика
  • Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти
13 жовтня 2019, неділя, 10:15 6
Політика 2019-10-13T10:28:31+03:00
Українські Новини
Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти

Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти

Квоти. Фото: Еспресо.TV
Квоти. Фото: Еспресо.TV

13 жовтня 2017 року набув чинності закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо мови в аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації".

Закон встановлює на телебаченні обов'язкові щотижневі квоти передач і фільмів українською мовою.

Мова йде про 75% державної мови для загальнонаціональних та регіональних телеканалів, 60% – для місцевих, а також 75% державної мови для програм новин на ТБ.

Як повідомляли Українські Новини, в АП (тепер - ОП) відхрестилися від заяв бізнес-партнера Зеленського про скасування закону про мову і перегляд квот.

Тим часом Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.

У той же час, Зеленський виступає за захист прав російськомовних українців і проти заборони російськомовного телебачення. Також Зеленський за збереження квот на українську мову, але допускає їх зміну.

Більше новин про: Закон україномовні квоти Мовні квоти

Архів
Новини
Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти 10:15
Олександр Усик. Скріншот відео Інтер
Усик нокаутував Візерспуна: українець яскраво дебютував у суперважкій вазі 09:45
У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою 09:15
Загострення на Донбасі: 23 обстріли, двох воїнів ЗСУ поранено 08:15
Перехід на зимовий час-2019: коли українці переведуть стрілки годинників 06:40
більше новин
Військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту 13:15
Україні це не вигідно, – Зеленський про закрите авіасполучення з РФ 13:15
Повернення "Укртелеком" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - ЗМІ 11:11
DCH Ярославського заявила про інтерес до приватизації "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірничої хімічної компанії" 12:35
Робітники Миколаївського порту зажадали від Зеленського розглянути їхнє звернення 13:23
більше новин
Суд визнав виключення Богдана зі списків партії Порошенка незаконним 20:41
Сергій Пашинський. Фото: antikor.com.ua
Пашинський оскаржив свій арешт 12:13
Робітники Миколаївського порту зажадали від Зеленського розглянути їхнє звернення 13:23
Юлія Мендель на прес-марафоні. Скріншот відео facebook.com/yulia.zabelina.
Мендель вчергове відштовхнула журналістку від Зеленського 22:24
Гончарук за перший місяць прем'єрства отримав зарплату в три рази більше окладу 08:50 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok