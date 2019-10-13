Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти

13 жовтня 2017 року набув чинності закон "Про внесення змін у деякі закони України щодо мови в аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації".

Закон встановлює на телебаченні обов'язкові щотижневі квоти передач і фільмів українською мовою.

Мова йде про 75% державної мови для загальнонаціональних та регіональних телеканалів, 60% – для місцевих, а також 75% державної мови для програм новин на ТБ.

Як повідомляли Українські Новини, в АП (тепер - ОП) відхрестилися від заяв бізнес-партнера Зеленського про скасування закону про мову і перегляд квот.

Тим часом Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.

У той же час, Зеленський виступає за захист прав російськомовних українців і проти заборони російськомовного телебачення. Також Зеленський за збереження квот на українську мову, але допускає їх зміну.