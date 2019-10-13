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  • Усик нокаутував Візерспуна: українець яскраво дебютував у суперважкій вазі
13 жовтня 2019, неділя, 09:45 29
Спорт 2019-10-13T10:00:14+03:00
Українські Новини
Усик нокаутував Візерспуна: українець яскраво дебютував у суперважкій вазі

Усик нокаутував Візерспуна: українець яскраво дебютував у суперважкій вазі

В ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго Український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) дебютував в суперважкій вазі в поєдинку проти Чазз Візерспуна, раніше після гри в "баньки" з Усиком оголосив про своє перевазі (38-3, 29 КО).

Як пише sport.ua бій завершився достроковою перемогою Усика. Після 7 раунду Чазз відмовився продовжувати бій. Суддя зафіксував технічний нокаут.

Олександр Усик - Чазз Візерспун. Останній раунд бою і розмову з суддею і зі своєю командою. Відмова - технічний нокаут

Як пише Українська правда, перші два раунди Усик не форсував події і пристрілювався до свого суперника. Після третього раунду перевага українця за ударами стала відчутною. Візерспун, який був важчий за українця на 12 кг, намагався протиставити Усикe свої джеби, але вони зрідка долітали до Олександра. Усик мав вражаючу перевагу у швидкості і за викинутими ударами.

У шостому раунді Візерспун отримав відчутну порцію ударів і по закінченні 3-хвилинки ледве дійшов до свого кута. У сьомому раунді американець знову був притиснутий до канатів рингу і пропустив ще кілька серій по 5-6 ударів.

Після закінчення сьомого раунду американський боксер відмовився виходити в ринг, зберігши своє здоров`я.

Як повідомляли Українські Новини, гонорар абсолютного чемпіона світу Олександра Усика за вихід в ринг проти Карлоса Такама складе 1,2 мільйона доларів. Раніше Усик відмовився від бою з росіянином Лебедєвим і віддав пояс.

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