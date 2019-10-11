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  • Уизерспун после игры в "гляделки" с Усиком объявил о своем преимуществе
11 октября 2019, пятница, 12:09 105
Спорт 2019-10-11T12:10:37+03:00
Українські Новини
Уизерспун после игры в "гляделки" с Усиком объявил о своем преимуществе

Уизерспун после игры в "гляделки" с Усиком объявил о своем преимуществе

Украинский боксер Александр Усик и его первый соперник в супертяжелом весе американец Чазз Уизерспун провели традиционную дуэль взглядов перед боксерским поединком, который пройдет в воскресенье 13 октября, передают Sport.ua

38-летний американский боксер Чазз Уизерспун, у которого 38 побед (29 - нокаутом) и 3 поражение, считает, что на его стороне больший вес, а также что ему совершенно нечего терять.

Усик и Уизерспун. Скриншот: Youtube/SecondsOutУсик и Уизерспун. Скриншот: Youtube/SecondsOut

"Победа в поединке с Усиком определенно изменит мою жизнь. Мне нечего терять. А тот, кому нечего терять, очень опасен. Никто не дает мне шансов на победу. Но я верю в себя, один удар может изменить все. На меня нет давления, я буду делать то, что я делаю", - говорит Уизерспун.

Американский боксер добавил, что хоть он и не Майк Тайсон, но бить умеет, а для Александра Усика такой вес будет в новинку. 

Как сообщали Українські Новини, гонорар абсолютного чемпиона мира Александра Усика за выход в ринг против Карлоса Такама составит 1,2 миллиона долларов. Ранее Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и отдал пояс.

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