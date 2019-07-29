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29 июля 2019, понедельник, 15:35 146
Спорт 2019-07-29T15:35:01+03:00
Українські Новини
За дебют в супертяжелом весе Усик может заработать 1,2 миллиона долларов

За дебют в супертяжелом весе Усик может заработать 1,2 миллиона долларов

Александр Усик
Александр Усик

Гонорар абсолютного чемпиона мира Александра Усика за выход в ринг против Карлоса Такама составит 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации издания Такам за этот бой заработает 800 тысяч долларов.

Поединок против камерунца Карлоса Такама должен был состояться в мае, но был перенесен из-за травмы Усика.

Дебют Усика в супертяжелом дивизионе состоится 12 или 19 октября в Чикаго в мультифункциональной Wintrust Arena, которая была открыта в 2017 году и вмещает 10 387 зрителей.

Чикаго был выбран местом проведения боя в том числе потому, что здесь традиционно активна украинская диаспора. В районе Чикаго Ukranian Village (Украинская деревня) проживает около 125 тысяч этнических украинцев, которые говорят преимущественно на украинском языке.

Всего в штате Иллинойс проживает около 200 000 этнических украинцев.

Как сообщали Українські Новини, Усик решил отказаться от боя с россиянином Лебедевым, потому что решил перейти в супертяжелую весовую категорию.

Ранее британский боксер после поражения в бою с Усиком объявил о завершении карьеры.

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