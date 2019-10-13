У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою

Столичні патрульні затримали чотирьох чоловіків, у яких авто знайшли зброю і вибухівку.\r\nЯк повідомляє "Інформатор", у Голосіївському районі поліція зупинила автомобіль Ford Focus, де виявила, за непідтвердженою інформацією, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1 та зброю.\r\nСтоличні патрульні затримали чотирьох чоловіків, у яких авто знайшли зброю і вибухівку.\r\nЗатримання озброєних чоловіків. Фото: "Інформатор"\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗазначений транспорт патрульні шукали через стрільбу, яка виникла раніше.\r\nНа місці події проводились слідчі дії. Прибули співробітники вибухотехнічної служби, медики і близько десяти екіпажів патрульної поліції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 19 вересня поліція затримала підозрюваного у вбивстві 3 співробітників АЗС "Фактор" в Миколаєві. Також співробітники Національної поліції в ході обшуків вилучили у підозрюваного арсенал зброї у вбивстві трьох працівників автозаправної станції (АЗС) "Фактор" в Миколаєві.