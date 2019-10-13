підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
13 жовтня 2019, неділя, 09:15 16
Силові структури 2019-10-13T11:15:16+03:00
Українські Новини
У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою

У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою

Затримання озброєних чоловіків. Фото:
Затримання озброєних чоловіків. Фото: "Інформатор"

Столичні патрульні затримали чотирьох чоловіків, у яких авто знайшли зброю і вибухівку.

Як повідомляє "Інформатор", у Голосіївському районі поліція зупинила автомобіль Ford Focus, де виявила, за непідтвердженою інформацією, дві гранати РГД-5, одну гранату Ф-1 та зброю.

Столичні патрульні затримали чотирьох чоловіків, у яких авто знайшли зброю і вибухівку.

Затримання озброєних чоловіків. Фото: Затримання озброєних чоловіків. Фото: "Інформатор"

Зазначений транспорт патрульні шукали через стрільбу, яка виникла раніше.

На місці події проводились слідчі дії. Прибули співробітники вибухотехнічної служби, медики і близько десяти екіпажів патрульної поліції.

Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня поліція затримала підозрюваного у вбивстві 3 співробітників АЗС "Фактор" в Миколаєві. Також співробітники Національної поліції в ході обшуків вилучили у підозрюваного арсенал зброї у вбивстві трьох працівників автозаправної станції (АЗС) "Фактор" в Миколаєві.

Більше новин про: Нацполіція затримання порушників Вибухівка Зброя

Архів
Новини
Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти 10:15
Олександр Усик. Скріншот відео Інтер
Усик нокаутував Візерспуна: українець яскраво дебютував у суперважкій вазі 09:45
У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою 09:15
Загострення на Донбасі: 23 обстріли, двох воїнів ЗСУ поранено 08:15
Перехід на зимовий час-2019: коли українці переведуть стрілки годинників 06:40
більше новин
Військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту 13:15
Україні це не вигідно, – Зеленський про закрите авіасполучення з РФ 13:15
Повернення "Укртелеком" і "Криворіжсталі" в держвласність зірве велику приватизацію, - ЗМІ 11:11
DCH Ярославського заявила про інтерес до приватизації "Електроважмашу" і "Об'єднаної гірничої хімічної компанії" 12:35
Робітники Миколаївського порту зажадали від Зеленського розглянути їхнє звернення 13:23
більше новин
Суд визнав виключення Богдана зі списків партії Порошенка незаконним 20:41
Сергій Пашинський. Фото: antikor.com.ua
Пашинський оскаржив свій арешт 12:13
Робітники Миколаївського порту зажадали від Зеленського розглянути їхнє звернення 13:23
Юлія Мендель на прес-марафоні. Скріншот відео facebook.com/yulia.zabelina.
Мендель вчергове відштовхнула журналістку від Зеленського 22:24
Гончарук за перший місяць прем'єрства отримав зарплату в три рази більше окладу 08:50 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok