Перехід на зимовий час-2019: коли українці переведуть стрілки годинників

Хоча Європарламент скасував перехід на зимовий і літній час, Україна не входить до ЄС і цієї осені, в останню неділю жовтня о 4:00 ранку мешканці країни повинні будуть перевести стрілки своїх годинників на годину назад. У 2019 році перехід припадає на 27 жовтня і час в Україні зрушиться на годину назад, повідомляють Українські Новини.\r\nЖителі України зможуть поспати на годину довше, на відміну від переходу на літній час, коли доводиться прокидатися на годину раніше.\r\nВся країна живе за київським часом, хоча раніше мешканці західної частини України вимагали скасування переходу на зимовий час, оскільки сонце встає у них пізніше. У вересні 2011 року Верховна Рада, слідом за Росією та Білоруссю, скасувала переведення годинників на зимовий час, і таким чином Україна залишилася б на літньому часі, але в жовтні 2011 року Рада скасувала своє рішення.\r\nПерехід на зимовий час регламентований постановою Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Згідно з цією постановою, щорічно в останню неділю жовтня о 4:00 годинникова стрілка переводиться на 1 годину назад. Зимовий час вводиться для більш ефективного використання світлового дня та економії електроенергії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПереведення часу традиційно здійснюється у вихідні, адже так більшості людей простіше пристосуватися до нового режиму.\r\nТаким чином, у 2019 році перехід відбудеться в неділю, 27 жовтня, о 4:00 ранку.\r\nРаніше Українські Новини писали, як мінімізувати шкоду від переходу на зимовий час і перевірити який час. Також Супрун розповіла, як пережити перехід на зимовий час.