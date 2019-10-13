Перехід на зимовий час-2019: коли українці переведуть стрілки годинників

Хоча Європарламент скасував перехід на зимовий і літній час , Україна не входить до ЄС і цієї

Жителі України зможуть поспати на годину довше, на відміну від переходу на літній час, коли доводиться прокидатися на годину раніше.

Вся країна живе за київським часом, хоча раніше мешканці західної частини України вимагали скасування переходу на зимовий час, оскільки сонце встає у них пізніше. У вересні 2011 року Верховна Рада, слідом за Росією та Білоруссю, скасувала переведення годинників на зимовий час, і таким чином Україна залишилася б на літньому часі, але в жовтні 2011 року Рада скасувала своє рішення.

Перехід на зимовий час регламентований постановою Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Згідно з цією постановою, щорічно в останню неділю жовтня о 4:00 годинникова стрілка переводиться на 1 годину назад. Зимовий час вводиться для більш ефективного використання світлового дня та економії електроенергії.

Переведення часу традиційно здійснюється у вихідні, адже так більшості людей простіше пристосуватися до нового режиму.

Таким чином, у 2019 році перехід відбудеться в неділю, 27 жовтня, о 4:00 ранку.

Раніше Українські Новини писали, як мінімізувати шкоду від переходу на зимовий час і перевірити який час. Також Супрун розповіла, як пережити перехід на зимовий час.