П'яний поліцейський з Києва виїхав на зустрічну смугу і вбив людину

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру поліцейському в скоєнні ДТП, що призвело до загибелі 1 і поранення 2 людей.

Про це сказано в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, повідомили про підозру у скоєнні смертельного ДТП поліцейському-водієві сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення Святошинського управління поліції Головного управління Нацполіціі в Києві", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, поліцейський у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля марки Skoda Octavia, здійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіштовхнення з автомобілем Audi 80. У результаті ДТП троє постраждалих отримали численні травми і були доставлені в лікарню, де один з них помер.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Вінницької області.

Смертельне ДТП.

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня заступник начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Сидоренко та керівник управління протидії наркозлочинності Володимир Іллічко загинули в ДТП. Також у Миколаєві п'яний поліцейський на смерть збив велосипедиста.

Крім того, в Ніжині мопед протаранив поліцейське авто - водій в реанімації.