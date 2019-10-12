У Донецькій області на заводі працівники отруїлися токсичними речовинами

Вчора, 11 жовтня, в Донецькій області на "Авдіївському коксохімічному заводі" під час виконання робіт з підвищеною складністю два працівника отруїлися токсичними речовинами. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"34-річна оператор одного з цехів, перебуваючи на робочому місці, отруїлася викидами бензолу та аміаку, від чого втратила свідомість", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що начальник зміни побачив свою колегу на підлозі і, намагаючись витягнути її з місця концентрації отруйних речовин, і сам отруївся аміаком і бензолом.

Постраждалі зараз перебувають у тяжкому стані в реанімаційному відділенні Авдіївської центральної лікарні.

Даний інцидент відповідно до ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України трактується як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило інші тяжкі наслідки.

На даний момент проводяться першочергові слідчі дії та досудове слідство.

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