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13 сентября 2019, пятница, 21:38 821
Происшествия 2019-09-13T21:38:38+03:00
Українські Новини
В Мукачево школьники отравились неизвестным веществом, дети в реанимации

В Мукачево школьники отравились неизвестным веществом, дети в реанимации

Массовое отравление детей произошло в одной из школ Мукачево. Об этом сообщается в местном издании "Мукачево.нет".

13 сентября, около 14:30, ученикам 5-6 классов стало плохо и они начали терять сознание. Администрация школы немедленно вызвала скорую. Врачи госпитализировали школьников в областную детскую больницу.

Во всех детей диагностировали отравление неизвестным веществом. Позже врачи рассказали о состоянии отравившихся школьников.

В полиции отмечают, что одной из версий отравления детей - распыление неизвестного вещества.

"Сегодня, 13 сентября, в Закарпатскую областную детскую больницу поступили семь детей с отравлением неизвестным веществом - все ученики школы №10 г. Мукачево. Трое из них - в тяжелом состоянии, поступили с потерей сознания, судорогами. У других детей, которых привезли сразу, отравление средней тяжести, они жалуются на сильную головную боль и тошноту. Сейчас все дети в сознании, состояние их более-менее стабильное", - рассказал Шницер.

Напомним, в прошлом году в школе в Черкассах отравились неизвестным веществом более 50 человек.

Полиция не смогла установить причину.

После ряда случаев отравления детей в школах, Минобразования посоветовало руководству учебных заведений усилить охрану и пропускной режим.

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