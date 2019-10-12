Синоптики розповіли, чи похолоднішає після свят: прогноз погоди на тиждень

В Україну після довгих холодів нарешті повертається довгоочікуване потепління. На Покрову та День захисника України по всій країні буде ясно і комфортна погода, але чи протримається тепло після свят? Про це Українські Новини дізналися з даних Укргідрометцентру.

Так, згідно з прогнозом синоптиків, 12 жовтня в Україні буде тепло, дощі не очікуються. Західні області накриє потепління до +21 градуса, а центральні області прогріються до +19. У північних областях трохи прохолодніше - від +14 до +16 градусів. Східні області трохи тепліше - до +17, а на півдні - до +20.

А неділя, 13 жовтня, буде по-весняному теплою, по всій країні очікується від +19 до +22 градусів.

В свято, 14 жовтня, бабине літо в самому "розпалі". Погода буде ясною і сонячною, а температура підніметься до +23 градусів. Найтепліше буде українцям, які живуть у західних областях, де і буде довгоочікуване 23-градусне тепло.

Робочий же тиждень, 15 жовтня, почнеться з теплої і комфортної погоди, опадів не очікується. Найвища температура повітря буде залишатися в західних областях - до +21.

А ось вже в середу, 16 жовтня, на Заході і Півночі температура повітря трохи знизиться - на 2-3 градуси до місцями до +16. В інших областях погода залишиться майже без змін.

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