Пашинський оскаржив свій арешт

Захист колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") оскаржив його арешт.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 11 жовтня адвокати екс-депутата подали апеляційну скаргу.

Сформована колегія для розгляду скарги у складі суддів Тетяни Росик, Миколи Ященка та Тетяни Фрич.

Дата розгляду апеляції ще не призначена.

Як повідомляли Українські Новини, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт").

Таким чином, суд повною мірою задовольнив клопотання Державного бюро расслелований про арешт Пашинського і відмовив його захисту у застосуванні іншого запобіжного заходу.

Раніше ДБР повідомило про підозру колишньому депутату Пашинському у справі про стрілянину в В'ячеслава Хімікуса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Хімікусом.

Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові в ліву ногу.

Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.