Пашинський оскаржив свій арешт

Захист колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт") оскаржив його арешт.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що 11 жовтня адвокати екс-депутата подали апеляційну скаргу.\r\nСформована колегія для розгляду скарги у складі суддів Тетяни Росик, Миколи Ященка та Тетяни Фрич.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДата розгляду апеляції ще не призначена.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт").\r\nТаким чином, суд повною мірою задовольнив клопотання Державного бюро расслелований про арешт Пашинського і відмовив його захисту у застосуванні іншого запобіжного заходу.\r\nРаніше ДБР повідомило про підозру колишньому депутату Пашинському у справі про стрілянину в В'ячеслава Хімікуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДосудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Хімікусом.\r\nПід час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") і вистрілив чоловікові в ліву ногу.\r\nЯк наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.\r\nЗгідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n