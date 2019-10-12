Сезонна робота в Україні: скільки можна заробити, збираючи врожай

В Україні чималий попит на сезонних робітників: шукають працівників теплиць, збирачів врожаю, працівників по догляду за господарством та інших. "Сьогодні" пише про те, скільки можна заробити на зборі врожаю.

Так, фахівці з підбору кадрів кажуть, що сезонних вакансій велика кількість: потрібні і садівники, і озеленювачі, збиральники врожаю та інші працівники.

Роботодавцям доводиться боротися за робочі руки з підприємцями з сусідніх країн, насамперед – з Польщі.

Приблизний заробіток на врожаї такий:

робота в теплицях – від 10 тис. грн./міс.;

збір врожаю – від 300 грн./день;

догляд за територією – 250-500 грн./добу;

садівництво та озеленення – від 10 тис. грн/міс.

"Частина роботодавців агропромислового комплексу, зокрема, пропонує конкурентоспроможні гроші, трансфер на роботу і з роботи, гідні умови. Але це не стосується 100% ринку. Я думаю, з часом ситуація буде змінюватися на краще", – говорить керівник експертно-аналітичного центру кадрового порталу Юлія Дрожжина.

Після сезону збору ягід робітники намагаються працевлаштуватися в теплицях. Збирачі малини переконують: такий підробіток на родючій українській землі можна знайти в кожній області.

Однак ті з робітників, з якими поспілкувалися журналісти в Київській області, селі Фасовая, за кордон поки відправлятися не планують і задоволені своєю нинішньою сезонною роботою.

Як повідомляли Українські Новини, українці вимагають підвищення зарплат: скільки хочуть і що пропонують роботодавці.

Також стало відомо, на які вакансії і зарплату чекають студентів.