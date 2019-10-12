Сезонна робота в Україні: скільки можна заробити, збираючи врожай

В Україні чималий попит на сезонних робітників: шукають працівників теплиць, збирачів врожаю, працівників по догляду за господарством та інших. "Сьогодні" пише про те, скільки можна заробити на зборі врожаю.\r\nТак, фахівці з підбору кадрів кажуть, що сезонних вакансій велика кількість: потрібні і садівники, і озеленювачі, збиральники врожаю та інші працівники.\r\nРоботодавцям доводиться боротися за робочі руки з підприємцями з сусідніх країн, насамперед – з Польщі.\r\nПриблизний заробіток на врожаї такий:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nробота в теплицях – від 10 тис. грн.\/міс.;\r\nзбір врожаю – від 300 грн.\/день;\r\nдогляд за територією – 250-500 грн.\/добу;\r\nсадівництво та озеленення – від 10 тис. грн\/міс.\r\n\r\n"Частина роботодавців агропромислового комплексу, зокрема, пропонує конкурентоспроможні гроші, трансфер на роботу і з роботи, гідні умови. Але це не стосується 100% ринку. Я думаю, з часом ситуація буде змінюватися на краще", – говорить керівник експертно-аналітичного центру кадрового порталу Юлія Дрожжина.\r\nПісля сезону збору ягід робітники намагаються працевлаштуватися в теплицях. Збирачі малини переконують: такий підробіток на родючій українській землі можна знайти в кожній області. \r\nОднак ті з робітників, з якими поспілкувалися журналісти в Київській області, селі Фасовая, за кордон поки відправлятися не планують і задоволені своєю нинішньою сезонною роботою.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українці вимагають підвищення зарплат: скільки хочуть і що пропонують роботодавці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож стало відомо, на які вакансії і зарплату чекають студентів.