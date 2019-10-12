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  • У Києві на Дорогожичах легковик збив мотоцикліста, постраждалий госпіталізований
12 жовтня 2019, субота, 08:25 8
Події 2019-10-12T09:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві на Дорогожичах легковик збив мотоцикліста, постраждалий госпіталізований

У Києві на Дорогожичах легковик збив мотоцикліста, постраждалий госпіталізований

ДТП на Дорогожичах у Києві. Фото: Інформатор
ДТП на Дорогожичах у Києві. Фото: Інформатор

Вчора ввечері, 11 жовтня, в Києві на Дорогожичах седан Ford збив мотоцикліста, постраждалого госпіталізували. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 21:00 на вулиці Дорогожицька, 15.

Як розповіли журналістам поліцейські, в результаті аварії мотоцикліст отримав пошкодження, проте не стали уточнювати, які саме, зазначивши лише, що чоловік був у крові. У той же час колеги потерпілого розповіли більше. За їх словами, він їхав у бік вулиці Теліги, і в цей момент його збив Ford.

ДТП на Дорогожичах у Києві. Фото: ІнформаторДТП на Дорогожичах у Києві. Фото: Інформатор

Наголошується, що нібито водій седана намагався заїхати у двір, і чи то не побачив, чи то не пропустив мотоцикліста. В результаті, за словами колег, чоловіка відвезли в лікарню з підозрою на перелом ноги і з травмою руки. На щастя, життю чоловіка нічого не загрожує.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня в центрі Києва на перехресті вулиці Жилянській та Антоновича сталася ДТП за участю "швидкої" яка везла пацієнта до лікарні.

Також 8 жовтня у Києві на Позняках сталася аварія з участю автомобіля Great Wall. Водій "китайця" перебував у стані алкогольного сп'яніння, зніс паркан стоянки і перекинувся. В результаті аварії чоловік отримав травми різного ступеня тяжкості.

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