У Києві на Дорогожичах легковик збив мотоцикліста, постраждалий госпіталізований

Вчора ввечері, 11 жовтня, в Києві на Дорогожичах седан Ford збив мотоцикліста, постраждалого госпіталізували. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 21:00 на вулиці Дорогожицька, 15.

Як розповіли журналістам поліцейські, в результаті аварії мотоцикліст отримав пошкодження, проте не стали уточнювати, які саме, зазначивши лише, що чоловік був у крові. У той же час колеги потерпілого розповіли більше. За їх словами, він їхав у бік вулиці Теліги, і в цей момент його збив Ford.

ДТП на Дорогожичах у Києві. Фото: Інформатор

Наголошується, що нібито водій седана намагався заїхати у двір, і чи то не побачив, чи то не пропустив мотоцикліста. В результаті, за словами колег, чоловіка відвезли в лікарню з підозрою на перелом ноги і з травмою руки. На щастя, життю чоловіка нічого не загрожує.

Як повідомляли Українські Новини, 10 жовтня в центрі Києва на перехресті вулиці Жилянській та Антоновича сталася ДТП за участю "швидкої" яка везла пацієнта до лікарні.

Також 8 жовтня у Києві на Позняках сталася аварія з участю автомобіля Great Wall. Водій "китайця" перебував у стані алкогольного сп'яніння, зніс паркан стоянки і перекинувся. В результаті аварії чоловік отримав травми різного ступеня тяжкості.