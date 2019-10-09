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09 октября 2019, среда, 08:23 626
Происшествия 2019-10-09T08:29:40+03:00
Українські Новини
Пьяный водитель снес забор стоянки и перевернулся на Позняках в Киеве

Пьяный водитель снес забор стоянки и перевернулся на Позняках в Киеве

Во вторник, 8 октября, в Киеве на Позняках произошла авария с участием автомобиля Great Wall. Водитель "китайца" находился в состоянии алкогольного опьянения, снес забор стоянки и перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 21:30.

По словам полиции, водитель автомобиля Great Wall двигался по улице Григоренко в сторону улицы Гмыри. На развязке возле станции метро "Позняки" мужчина не справился с управлением и вылетел на зеленую зону. Машина проехалась несколько десятков метров по газону и снесла забор автомобильной стоянки, за которым находилась насыпь. Great Wall подскочил на насыпи и перевернулся, в результате чего машина оказалась на боку.

Водителя из искореженного автомобиля доставали спасатели. Как оказалось, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. От столкновения с забором и переворота он получил травмы различной степени тяжести. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

ДТП на ДТП на "Позняках". Фото: "Информатор"

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