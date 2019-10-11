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11 жовтня 2019, пʼятниця, 23:22 5
Суспільство 2019-10-11T23:35:38+03:00
Українські Новини
Армії довіряють більше українців, ніж Зеленському

Армії довіряють більше українців, ніж Зеленському

75% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова довіряють Збройним Силам, при цьому Президентові Володимиру Зеленському довіряють 70%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Серед державних і громадських інститутів найбільше довіряють Збройним Силам (їм довіряють 75% опитаних), Президенту (70%), волонтерським організаціям (69%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (64,5%), Національної гвардії України (64%), Державній прикордонній службі (63,5%), церкви (61%), добровольчим батальйонам (61%), ЗМІ України (56%).

Недовіру найчастіше висловлювали ЗМІ Росії (76% опитаних), судовій системі в цілому (70%), політичним партіям (66%), місцевим судам (65%), комерційним банкам (64%), прокуратурі (64%), чиновникам (63%), Верховному Суду (59%), Конституційному Суду (57%), Національному антикорупційному бюро (НАБУ) (54%), спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (54%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (53%), Антикорупційному суду (53%), Національному банку (51%), профспілкам (49%).

Оцінюючи рівень довіри до політиків, найчастіше довіру висловлювали Президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 70,5% опитаних), голові Верховної Ради Дмитру Разумкову (54%), прем'єр міністру Олексію Гончаруку (36%).

Серед політиків, прізвища яких були представлені в опитувальнику, тільки вони мають позитивний баланс довіри-недовіри (частка тих, хто їм довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє).

Недовіру частіше висловлюється колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку (йому не довіряють 88% опитаних), колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію (83%), колишньому Президенту Петру Порошенку (80%), голові комітету Верховної Ради Нестору Шуфричу (78%), співголові парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадиму Рабіновичу (76%), главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку (76%), лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко (74%), міністру внутрішніх справ Арсену Авакову (72%), колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману (70,5%), співголові парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку (68%).

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня.

Було опитано 2 015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, більшість українців вважають, що новій влада не вдається поліпшити ситуацію в країні.

Тим часом кількість волонтерів за рік зменшилася в два рази.

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