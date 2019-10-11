Армії довіряють більше українців, ніж Зеленському

75% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова довіряють Збройним Силам, при цьому Президентові Володимиру Зеленському довіряють 70%.\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nСеред державних і громадських інститутів найбільше довіряють Збройним Силам (їм довіряють 75% опитаних), Президенту (70%), волонтерським організаціям (69%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (64,5%), Національної гвардії України (64%), Державній прикордонній службі (63,5%), церкви (61%), добровольчим батальйонам (61%), ЗМІ України (56%).\r\nНедовіру найчастіше висловлювали ЗМІ Росії (76% опитаних), судовій системі в цілому (70%), політичним партіям (66%), місцевим судам (65%), комерційним банкам (64%), прокуратурі (64%), чиновникам (63%), Верховному Суду (59%), Конституційному Суду (57%), Національному антикорупційному бюро (НАБУ) (54%), спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (54%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (53%), Антикорупційному суду (53%), Національному банку (51%), профспілкам (49%).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОцінюючи рівень довіри до політиків, найчастіше довіру висловлювали Президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 70,5% опитаних), голові Верховної Ради Дмитру Разумкову (54%), прем'єр міністру Олексію Гончаруку (36%).\r\nСеред політиків, прізвища яких були представлені в опитувальнику, тільки вони мають позитивний баланс довіри-недовіри (частка тих, хто їм довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє).\r\nНедовіру частіше висловлюється колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку (йому не довіряють 88% опитаних), колишньому голові Верховної Ради Андрію Парубію (83%), колишньому Президенту Петру Порошенку (80%), голові комітету Верховної Ради Нестору Шуфричу (78%), співголові парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадиму Рабіновичу (76%), главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку (76%), лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко (74%), міністру внутрішніх справ Арсену Авакову (72%), колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману (70,5%), співголові парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку (68%).\r\nОпитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nБуло опитано 2 015 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.\r\nТеоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, більшість українців вважають, що новій влада не вдається поліпшити ситуацію в країні.\r\nТим часом кількість волонтерів за рік зменшилася в два рази.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n