Количество волонтеров за год уменьшилось в два раза

Количество респондентов, занимающихся волонтерской деятельность, за год уменьшилось приблизительно в 2 раза с 18,3% до 9,3%.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевского международного института социологии, передают Українські Новини.\r\nРеспондентам задавался вопрос: "Занимались ли вы волонтерской деятельностью на протяжении года?"\r\n9,3% ответили положительно. В декабре 2018 года таких было двое больше - 18,3%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом 90,7% не занимались волонтерской деятельность в течении года. В прошлом году отрицательно на данный вопрос ответили 81,4% респондентов.\r\nОпрос проводился "Деминициативами" и КМИС с 8 по 20 августа 2019 года среди 2 040 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 8 июля волонтер-медик был ранен из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне операции Объединенных сил.\r\nПри этом украинские военные ответили боевикам "за наших медиков" жестким ударом, появилось яркое видео.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n