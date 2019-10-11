Більшість українців вважають, що новій владі не вдається поліпшити ситуацію в країні

41% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це не вдається зробити.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 29% опитаних вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається, і 20% - що нова влада не намагається поліпшити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямку.

23% респондентів вважають, що дії нової влади виправдали їхніх сподівань, ще 5% - дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували, 9% заявили, що нова влада не виправдала їх сподівань, 12% - що від нової влади нічого доброго не очікував, так і сталося, 6% - що вони від нової влади нічого доброго не очікував, але вона виявилася ще гіршою, ніж вони думали.

При цьому 40% опитаних громадян дотримуються думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади.

48% респондентів вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, 27% - що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 8% - що вона гірша за попередню.

45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі (у вересні так вважали 57%), 29% - що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні - 17%).

34% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні - 41%), 43,5% - що здатна подолати в більш віддаленій перспективі (у вересні - 40%), і 10% - що не здатна подолати (у вересні - 6%).

Крім того, 54,5% опитаних вважають, що дії Президента Володимира Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 24,5% - що його дії в першу чергу спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.

Як повідомляли Українські Новини, серед виборців "Слуги народу" майже 60% віком до 30 років, а 50% - не отримали вищу освіту.

Також 23% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не підтримують врегулювання конфлікту на Донбасі з допомогою "формули Штайнмайєра".