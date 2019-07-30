Среди избирателей "Слуги народа" почти 60% возрастом до 30 лет, а 50% - не получили высшее образование

58,8% респондентов в возрастной группе до 29 лет и 52,9% с неоконченным высшим образованием проголосовали за партию "Слуга народа" по результатам "Национального exit-poll-2019" на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые прошли 21 июля.

Соответствующие результаты представлены на пресс-конференции во вторник, передают Українські Новини.

При этом возрастной показатель избирателей был разбит на 5 возрастных групп, и на 5 групп был поделен показатель по уровню образования избирателей.

Так, "Слуга народа" является лидером во всех возрастных группах и среди всех групп населения по уровню образования.

Кроме этого, партия "Оппозиционная платформа - "За життя" имеет наивысший показатель в группе избирателей от 60 лет и старше - 20,1%, а среди групп населения по уровню образования партия получила наивысший показатель в 13,8% голосов избирателей со средним специальным образованием.

Партия "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" наивысший показатель имеет в возрастной группе респондентов от 60 лет и старше - 11,6% и в группе респондентов с полным средним образованием - 9,7%, "Европейская солидарность" - в возрастной группе от 40 до 49 лет - 11,2% и в группе респондентов с высшим образованием - 12,8%, "Голос" - в возрастной группе от 30 до 39 лет - 9,5% и в группе респондентов с высшим образованием - 8,8%.

Также, согласно рейтингу партий на парламентских выборах среди опрошенных мужчин и женщин за "Слугу народа" проголосовали 41,7% мужчин и 46% женщин, за "Оппозиционную платформу - За життя" - 11,2% мужчин и 11,6% женщин, за "Батьківщину" - 7,3% мужчин и 7,5% женщин, за "Европейскую солидарность" - 9,6% мужчин и 8,3% женщин, за "Голос" - 6,7% мужчин и 6,4% женщин.

Среди опрошенных избирателей по регионам, на западе Украины 39,4% респондентов проголосовали за "Слугу народа", 14,1% - за "Голос", 12,7% - за "Европейскую солидарность", 9,9% - "Батьківщину", 2% - за "Оппозиционную платформу"; в центре - 45,5% - за "Слугу народа", 10,1% - за "Европейскую солидарность", 9,6% - "Батьківщину", 6,8% - за "Оппозиционную платформу", 5,4% - за "Голос"; на юге - 50,2% за "Слугу народа", 16,7% - за "Оппозиционную платформу", 5,9% - за "Европейскую солидарность", 4,6% - "Батьківщину", 3,3% - за "Голос"; на востоке - 37,6% - за "Слугу народа", 30,3% - за "Оппозиционную платформу", 4,4% - за "Европейскую солидарность", 3,1% - за "Батьківщину", 2% - за "Голос".

В день выборов 21 июля было опрошено 11 618 респондентов на 300 избирательных участках на всей подконтрольной территории Украины (кроме специальных участков) методом "тайного голосования".

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля ЦИК признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Тем временем явка на выборы Рады составила менее 50%.