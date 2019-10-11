Після зниження минулого тижня ціни на бензин збереглися

У понеділок-п'ятницю, 7-11 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 збереглися на рівні 27,62-28,74 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 27,62 гривень за літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-95 збереглися на 28,74 гривень за літр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76\/80 збереглися на 25,45 гривень\/літр, на А-92 - знизилися на 1,29% з 27,98 гривень\/літр, на А-95 - знизилися на 1,20% до 29,09 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин 7-11 жовтня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 11 жовтня\r\nСередня ціна на 7 жовтня\r\n11 жовтня в % до 7 жовтня\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n27,62\r\n27,62\r\n100,00\r\n\r\n\r\nА-95\r\n28,74\r\n28,74\r\n100,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 вересня-4 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,04% до 27,63 гривень за літр, а на бензин А-95 збереглися на рівні 28,75 гривень за літр.\r\nТим часом у понеділок-п'ятницю, 7-11 жовтня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25% з 11,88 до 11,85 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 4-й тиждень поспіль.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n