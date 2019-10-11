Після зниження минулого тижня ціни на бензин збереглися

У понеділок-п'ятницю, 7-11 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 збереглися на рівні 27,62-28,74 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Роздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 27,62 гривень за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 збереглися на 28,74 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривень/літр, на А-92 - знизилися на 1,29% з 27,98 гривень/літр, на А-95 - знизилися на 1,20% до 29,09 гривень/літр.

Роздрібні ціни на бензин 7-11 жовтня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 11 жовтня Середня ціна на 7 жовтня 11 жовтня в % до 7 жовтня А-76/80 — — — А-92 27,62 27,62 100,00 А-95 28,74 28,74 100,00

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня-4 жовтня, роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,04% до 27,63 гривень за літр, а на бензин А-95 збереглися на рівні 28,75 гривень за літр.

Тим часом у понеділок-п'ятницю, 7-11 жовтня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25% з 11,88 до 11,85 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 4-й тиждень поспіль.