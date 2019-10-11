Іноземцям не будуть продавати землі України 5 років

Парламентський комітет вніс зміни в законопроект уряду про обіг земель сільськогосподарського призначення, якими встановлюється заборона на продаж землі іноземцям до 2024 року. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук Facebook. Також деякі деталі законпроекту розповів автор законопроекту, голова аграрного комітету ВР Микола Сольський, повідомляє БизнесЦензор.\r\n"Парламентський комітет з аграрної політики на основі урядового законопроекту створив інтегрований проект закону. З головного: компанії, кінцевим бенефіціаром яких є іноземці не зможуть купити українську землю. Це не стосується тих іноземних громадян, які вже більше 3-х років працюють на українські землі і платять податки в український бюджет", - написав прем'єр.\r\nВін зазначив, що в Україні понад 1300 компаній, "які вже роками працюють в Україні, вкладаються в українську землю, інфраструктуру, створюють робочі місця і належать, у тому числі іноземцям". Позбавляти їх права на купівлю землі, на думку авторів законопроекту, несправедливо.\r\n"Для цієї категорії юридичних осіб – тільки тих, які не менше 3 років вже займаються сільгоспбізнесом в Україні, і тільки в тому обсязі землі, які на момент набрання чинності закону вони обробляють, які підписані у них і договори, які в них зареєстровані, вони також користуються правами як і інші юридичні особи з 1 жовтня наступного року", – заявив Сольський.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа його словами, до 2024 року не можуть бути засновниками іноземні фізичні особи, особи без громадянства, іноземні держави.\r\nТакож істотно знижений антимонопольний ліміт. "На рівні області відсоток концентрації зменшено з 15% до 8%. Введено додаткове обмеження на рівні ВІДГ – 35%", – розповів Сольський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутати від "Слуги Народу" хочуть дозволити іноземцям купувати землю під забудову.\r\nКабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n