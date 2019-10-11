Іноземцям не будуть продавати землі України 5 років

Парламентський комітет вніс зміни в законопроект уряду про обіг земель сільськогосподарського призначення, якими встановлюється заборона на продаж землі іноземцям до 2024 року. Про це в п'ятницю, 11 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук Facebook. Також деякі деталі законпроекту розповів автор законопроекту, голова аграрного комітету ВР Микола Сольський, повідомляє БизнесЦензор.

"Парламентський комітет з аграрної політики на основі урядового законопроекту створив інтегрований проект закону. З головного: компанії, кінцевим бенефіціаром яких є іноземці не зможуть купити українську землю. Це не стосується тих іноземних громадян, які вже більше 3-х років працюють на українські землі і платять податки в український бюджет", - написав прем'єр.

Він зазначив, що в Україні понад 1300 компаній, "які вже роками працюють в Україні, вкладаються в українську землю, інфраструктуру, створюють робочі місця і належать, у тому числі іноземцям". Позбавляти їх права на купівлю землі, на думку авторів законопроекту, несправедливо.

"Для цієї категорії юридичних осіб – тільки тих, які не менше 3 років вже займаються сільгоспбізнесом в Україні, і тільки в тому обсязі землі, які на момент набрання чинності закону вони обробляють, які підписані у них і договори, які в них зареєстровані, вони також користуються правами як і інші юридичні особи з 1 жовтня наступного року", – заявив Сольський.

За його словами, до 2024 року не можуть бути засновниками іноземні фізичні особи, особи без громадянства, іноземні держави.

Також істотно знижений антимонопольний ліміт. "На рівні області відсоток концентрації зменшено з 15% до 8%. Введено додаткове обмеження на рівні ВІДГ – 35%", – розповів Сольський.

Як повідомляли Українські Новини, депутати від "Слуги Народу" хочуть дозволити іноземцям купувати землю під забудову.

Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.