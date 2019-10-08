Депутаты от "Слуги Народа" хотят разрешить иностранцам покупать землю под застройку

12 депутатов от партии "Слуга Народа" предлагают парламенту разрешить иностранцам и иностранным юридическим лицам приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Об этом говорится в проекте закона №2194, зарегистрированном в Раде 1 октября, передают Українськi Новини.

Так, предлагается в статье 81 Земельного кодекса исключить ограничение в приобретении права собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения иностранцами.

При этом указано, что любые юрлица могут приобретать в собственность земучастки по гражданско-правовым договорам и на других основаниях, предусмотренных законом.

Также предусматривается отмена согласования с Кабинетом Министров продажи земучастков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юрлицам.

Согласно законопроекту, все земли госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме необходимых государству) передаются в коммунальную собственность территориальным общинам.

В то же время предусматривается, что органы местного самоуправления смогут самостоятельно выбирать целевое назначение земучастков частной собственности и утверждать планы подробного планирования территории за пределами населенных пунктов.

Также устанавливается, что способ закрепления общих границ между земучастками определяется по согласию владельцев этих участков, при этом межевыми знаками могут быть природные и искусственные сооружения (реки, ручьи, каналы, лесополосы, растительные полосы, деревья, тропинки, дорожные сооружения, заборы, бетонные столбы и прочее), совпадающие с пределом земучастка или специально установленные на нем.

Кроме того, депутаты считают необходимым ликвидацию Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и формирование вместо нее центрального органа исполнительной власти, который будет реализовать исключительно госполитику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных.

По мнению депутатов, штат инспекционных подразделений нынешней службы является чрезмерно малым, а указанные инспекторы не заинтересованы в эффективности контроля.

Также указано, что удельный вес расходов на общегосударственные топогрофо-геодезические и картографические работы составляет 0,3% сметы службы.

Предлагается на смену государственному надзору в землеустройстве и топографо-геодезической деятельности внедрить обязательное страхование ответственности исполнителей работ перед заказчиками за последствия неосторожности, недосмотра и профессиональных ошибок, допущенных при составлении документации по землеустройству или выполнению геодезических работ.

В случае принятия законопроекта он вступает в силу через 6 месяцев со дня публикации с поручением Кабинету Министров в месячный срок принять меры по созданию нового центрального органа исполнительной власти в сфере кадастровой деятельности и определить министерство, уполномоченное формировать госполитику в сфере земельных отношений.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

Зеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста.