Депутаты от "Слуги Народа" хотят разрешить иностранцам покупать землю под застройку

12 депутатов от партии "Слуга Народа" предлагают парламенту разрешить иностранцам и иностранным юридическим лицам приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.\r\nОб этом говорится в проекте закона №2194, зарегистрированном в Раде 1 октября, передают Українськi Новини.\r\nТак, предлагается в статье 81 Земельного кодекса исключить ограничение в приобретении права собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения иностранцами.\r\nПри этом указано, что любые юрлица могут приобретать в собственность земучастки по гражданско-правовым договорам и на других основаниях, предусмотренных законом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже предусматривается отмена согласования с Кабинетом Министров продажи земучастков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юрлицам.\r\nСогласно законопроекту, все земли госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме необходимых государству) передаются в коммунальную собственность территориальным общинам.\r\nВ то же время предусматривается, что органы местного самоуправления смогут самостоятельно выбирать целевое назначение земучастков частной собственности и утверждать планы подробного планирования территории за пределами населенных пунктов.\r\nТакже устанавливается, что способ закрепления общих границ между земучастками определяется по согласию владельцев этих участков, при этом межевыми знаками могут быть природные и искусственные сооружения (реки, ручьи, каналы, лесополосы, растительные полосы, деревья, тропинки, дорожные сооружения, заборы, бетонные столбы и прочее), совпадающие с пределом земучастка или специально установленные на нем.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, депутаты считают необходимым ликвидацию Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и формирование вместо нее центрального органа исполнительной власти, который будет реализовать исключительно госполитику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных.\r\nПо мнению депутатов, штат инспекционных подразделений нынешней службы является чрезмерно малым, а указанные инспекторы не заинтересованы в эффективности контроля.\r\nТакже указано, что удельный вес расходов на общегосударственные топогрофо-геодезические и картографические работы составляет 0,3% сметы службы.\r\nПредлагается на смену государственному надзору в землеустройстве и топографо-геодезической деятельности внедрить обязательное страхование ответственности исполнителей работ перед заказчиками за последствия неосторожности, недосмотра и профессиональных ошибок, допущенных при составлении документации по землеустройству или выполнению геодезических работ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ случае принятия законопроекта он вступает в силу через 6 месяцев со дня публикации с поручением Кабинету Министров в месячный срок принять меры по созданию нового центрального органа исполнительной власти в сфере кадастровой деятельности и определить министерство, уполномоченное формировать госполитику в сфере земельных отношений.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.\r\nЗеленский поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста.