КПВВ в Станиці Луганській знову запрацював після "мінування"

Контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" (Луганська область) відновив роботу після перевірки повідомлення про мінування.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"О 15:30 11 жовтня пропускні операції через КПВВ відновлено", - сказано в ньому.

За повідомленням співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухонебезпечних предметів біля території КПВВ "Станиця Луганська" не знайдено.

Як повідомляли Українськi Новини, в п'ятницю в поліцію надійшло повідомлення про мінування автостанції, стадіону, автозаправної станції та приміщення адміністрації в Станиці Луганській.

Правоохоронці евакуювали робітників і відвідувачів, а також взяли під охорону периметр навколо зазначених об'єктів.

Після того як Тристороння контактна група у вівторок в Мінську підписала "формулу Штайнмайера" на Донбасі почався процес розведення військ. Відповіді на основні питання щодо реалізації цього процесу дали на сайт Міністерства оборони України.

Головною метою процесу розведення військ на Донбасі, який здійснюється на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, є збереження життя українських військовослужбовців і запобігти загрози для мирного населення, що проживає в прифронтовій зоні.