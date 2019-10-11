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11 жовтня 2019, пʼятниця, 14:45 12
Світ 2019-10-11T18:00:04+03:00
Українські Новини
У світі вперше "воскресли" корали

У світі вперше "воскресли" корали

Корали. Фото: pixabay
Корали. Фото: pixabay

Вмирають через кліматичну ситуацію, про якою ООН оголосила у серпні, і негативний людський вплив на світовий океан, поліпи нарешті змогли відновитися, повідомляє Science Advances.

Вчені повідомляють, що причина зникнення коралів в аномальній спеці. Тепловий стрес вбив практично чверть коралового покриву іспанських островів Колумбретес в 2003 році.

У ході дослідження вчені з'ясували, що приблизно 38 відсотків цих колоній, що вважалися загиблими, змогли відновитися. Вони виробили стратегію виживання, зменшивши себе в розмірах і відмовившись від початкового скелета. Потім вони "обжили" мертві зони і відновили зростання.

Німецькі та італійський дослідники також довели, що нові поліпи є частиною того ж організму, що утворив вихідний корал.

Як повідомляли "Українські Новини", у світу залишилося всього 1,5 року для уникнення кліматичної катастрофи. У зв'язку з цим, у багатьох європейських країнах, в тому числі і Швеції, велика половина населення відмовилася від авіаперевезень на знак захисту клімату.

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