Суд відновив екс-голову КС Шевчука

Окружний адміністративний суд Києва відновив колишнього главу Конституційного Суду Станіслава Шевчука в той час, як ДБР розслідує його звільнення.

Про це написав у соціальній мережі Facebook адвокат Шевчука Денис Невядомський, передають Українські Новини.

"Суд задовольнив позов Станіслава Шевчука до КСУ в повному обсязі й допустив негайне виконання рішення в частині поновлення Станіслава Шевчука на посаді судді та голови Конституційного Суду України", - написав він.

Рішення винесено в п'ятницю, 11 жовтня, суддею Андрієм Федорчуком.

Він скасував постанову КС від 14 травня про звільнення Шевчука і зобов'язав невідкладно відновити його як на посаді судді, так і на посаді голови Конституційного Суду.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня КС висловив недовіру голові суду Шевчуку і звільнив його з посади судді. Серед претензій до нього було те, що він незаконно призначив собі ряд позаштатних радників, політизував роботу суду і тиснув на суддів при розгляді справ.

Шевчук назвав своє звільнення антиконституційним переворотом.