20-градусне тепло знову повернеться в Україну: прогноз погоди на 12 жовтня

12 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, місцями пориви 15-20 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТемпература повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +15...+22 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +16...+18 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+18 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТемпература повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+20 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +12...+18 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТемпература повітря вночі +3...+8 градусів, в Одеській області +5...+10 градусів, вдень +13...+20 градусів, в Одеській області +17...+22 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +6...+8 градусів, удень +17...+19 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в Україну йде бабине літо зі зливами: синоптик дала прогноз на вихідні, Покрова та День захисника.\r\nТакож синоптик розповіла, що в неділю очікується пік підвищення температури в Україні.