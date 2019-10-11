20-градусне тепло знову повернеться в Україну: прогноз погоди на 12 жовтня

12 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +15...+22 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +16...+18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+20 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +3...+8 градусів, в Одеській області +5...+10 градусів, вдень +13...+20 градусів, в Одеській області +17...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +6...+8 градусів, удень +17...+19 градусів.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україну йде бабине літо зі зливами: синоптик дала прогноз на вихідні, Покрова та День захисника.

Також синоптик розповіла, що в неділю очікується пік підвищення температури в Україні.