Суд заарештував майно екс-депутата Іщенка, підозрюваного у заволодінні 20 млн гривень "Укрзалізниці"

Вищий антикорупційний суд заарештував майно колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Валерія Іщенка, підозрюваного у заволодінні 20 млн гривень та замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"10 жовтня 2019 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ про накладення арешту на майно екс-нардепа, якого підозрюють у схемах на "Укрзалізниці", - сказано в ньому.

4 жовтня слідчий суддя Антикорупційного суду вже застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Крім домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло з 22:00 до 06:00, слідчий суддя відповідною постановою поклала на підозрюваного додаткові обов'язки.

Зокрема, він повинен здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з країни.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому депутату Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Валерія Іщенка про підозру у заволодінні 20 мільйонами гривень та замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією "Укрзалізниці".

Раніше НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенку.