підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
11 жовтня 2019, пʼятниця, 14:30 10
Судова влада 2019-10-11T16:15:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував майно екс-депутата Іщенка, підозрюваного у заволодінні 20 млн гривень "Укрзалізниці"

Суд заарештував майно екс-депутата Іщенка, підозрюваного у заволодінні 20 млн гривень "Укрзалізниці"

Вищий антикорупційний суд заарештував майно колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Валерія Іщенка, підозрюваного у заволодінні 20 млн гривень та замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"10 жовтня 2019 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ про накладення арешту на майно екс-нардепа, якого підозрюють у схемах на "Укрзалізниці", - сказано в ньому.

4 жовтня слідчий суддя Антикорупційного суду вже застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Крім домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло з 22:00 до 06:00, слідчий суддя відповідною постановою поклала на підозрюваного додаткові обов'язки.

Зокрема, він повинен здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з країни.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому депутату Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Валерія Іщенка про підозру у заволодінні 20 мільйонами гривень та замаху на заволодіння ще 44 млн гривень підприємства "Укрзалізничпостач", яке з 2015 року є філією "Укрзалізниці".

Раніше НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенку.

Більше новин про: Укрзалізниця Арешт Валерій Іщенко

Архів
Новини
"Нафтогаз" впевнений у перемозі над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 15:53
"Нова пошта" підвищила вартість доставки: ціни перевалили за тисячу гривень 15:31
Суд відновив екс-голову КС Шевчука 15:15
Послом в США стане Єльченко 15:14
Претендент на місце В'ятровича "наїхав" на Зеленського 15:05
більше новин
У світі вперше "воскресли" корали 14:45
Екс-регіонал Святаш після пред'явлення підозри у крадіжці $100 млн "зліг" в лікарню, - ЗМІ 17:04
Військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту 13:15
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський побив встановлений Лукашенком світовий рекорд з тривалості прес-конференції 19:30
Шевцовим зацікавилися у ДБР, - ICTV 11:37
більше новин
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Комітет Ради, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, анонсував удар по "зеленій" енергетиці 16:54
Ніхто не хоче працювати губернатором, - Зеленський поскаржився на кадрові проблеми 15:58
Депутатам "Слуги народу" погрожують телефоном депутати з інших партій, - Зеленський 16:57
Зеленський розповів, коли стане відома дата наступного обміну 22:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok