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11 жовтня 2019, пʼятниця, 13:13 21
ЗМІ 2019-10-11T14:17:18+03:00
Українські Новини
Коломойський вирішив повернути собі журнал "Фокус": поліція почала розслідувати законність продажу видання

Коломойський вирішив повернути собі журнал "Фокус": поліція почала розслідувати законність продажу видання

Ігор Коломойський. Фото: slovoidilo.ua
Ігор Коломойський. Фото: slovoidilo.ua

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за заявою компанії "Акютел ЛТД." (бенефіціари - Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський) про незаконний продаж журналу "Фокус" у 2013 році.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 30 серпня поточного року Головне слідче управління Нацполиции почало розслідування за заявою компанії "Акютел ЛТД." (Кіпр) про втрату нею в 2013 році 50% корпоративних прав ТОВ "Видавництво "Фокус", основними активами якого були щотижневий журнал «Фокус», новинний сайт focus.ua і спецпроект "Фокус". Красива країна",

Справу відкрито за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Поліція під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури перевіряє обставини законності переходу корпоративних прав ТОВ «Видавництво "Фокус" від компанії «Акютел ЛТД» до інших осіб.

У червні 2013 року медіа-компанія UMH group Бориса Ложкіна і компанія "Акютел" Коломойського - Боголюбова продали проект "Фокус" українській групі Vertex United основними власниками якої є бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Грановський.

У грудні 2016 року компанія Vertex United продала медіа-проекту "Фокус" бізнесменові Анатолію Евтухову.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національна поліція повідомила про підозру і оголосила в розшук бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана, який є екс-бізнес-партнером Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

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