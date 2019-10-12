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12 жовтня 2019, субота, 05:58 12 Карта
Життя 2019-10-12T08:45:01+03:00
Українські Новини
"Сюрприз" на Покров: синоптики розповіли про неочікувану погоду у вихідні

"Сюрприз" на Покров: синоптики розповіли про неочікувану погоду у вихідні

Осінь. Фото: alexcornery.com
Осінь. Фото: alexcornery.com

Вихідні з 12 по 14 жовтня будуть довгими, оскільки в Україні відзначать відразу два свята - День захисника України та Покров Пресвятої Богородиці. І у вихідні українці не будуть нудьгувати, адже погода сприятиме прогулянкам на природі і в парку, захоплюючим поїздкам і гарному настрою в цілому. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, згідно з даними синоптиків, у суботу, 12 жовтня, у багатьох регіонах України буде хмарно, але без дощів, а майже по всій країні потеплішає до +18.

А неділя, 13 жовтня, потішить українців теплом, яке досягне 21-22 градусів вдень. Однак прохолодніше буде у східних областях, Сумській та Чернігівській. Дощі перед святами не очікуються.

Однак дійсно "подарунком" можна назвати ті погодні умови, які прогнозують синоптики у свято 14 жовтня - Дня захисника України та Покров Пресвятої Богородиці. Так, хмарну погоду замінить сонце, і майже по всій країні буде позначка +20 градусів. А в деяких регіонах можливе потепління до +25.

Як повідомляли Українські Новини, після заморозків і різкого похолодання в Україну прийде саме справжнє бабине літо.

Також згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в п'ятницю в Україні повинно було потеплішати до +22.

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