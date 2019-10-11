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11 жовтня 2019, пʼятниця, 11:37 6
Космос 2019-10-11T12:15:02+03:00
Українські Новини
NASA виявили сліди "оазису" на Марсі

NASA виявили сліди "оазису" на Марсі

Мережа тріщин на Марсі. Фото: NASA
Мережа тріщин на Марсі. Фото: NASA

На думку вчених, незважаючи на пустельний нині ландшафт Марса, де раніше була виявлена система бурхливих річок, частина поверхні планети колись все ж була покрита водою. Марсохід Curiosity знайшов підтвердження існування прісної водойми в одному з кратерів Червоної планети, повідомляють прес-релізі NASA.

За результатами аналізу даних, які надав марсохід, вчені зафіксували сліди ставків, розкиданих в басейні кратера Гейла, ширина якого становить близько 160 кілометрів.

Curiosity виявив сліди мінеральних солей і осадових відкладень на скелях. Дослідники припускають, що 3,5 мільярди років тому на цьому місці розташовувалося озеро, оточене рослинністю. Згодом коливання клімату призвели до пересихання водойм на поверхні Марса. Зауважимо, подібним чином виглядають оазиси в земних пустелях.

Раніше Curiosity вже знаходив сліди прісноводних озер на Марсі. Тепер же досліджує марсохід кожен рівень кратера і його центральний пік (верх Шарпа) для вивчення природної історії Марса.

За словами вчених, у досліджуваній області зберігаються унікальні "запису" змін марсіанської погоди з плином часу. Дослідників цікавить, коли і як довго Марс був здатний підтримувати життя на своїй поверхні.

Як повідомляли "Українські Новини", ученым з NASA вдалося записати дивні звуки на Марсі а раніше Ілон Маск представив космічний корабель, який допоможе побудувати міста на червоній планеті.

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