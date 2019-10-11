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11 жовтня 2019, пʼятниця, 10:03 12
Зовнішня політика 2019-10-11T10:16:30+03:00
Українські Новини
Джуліані опублікував можливі докази втручання України у вибори США

Джуліані опублікував можливі докази втручання України у вибори США

Рудольф Джуліані. Фото: ru.wikipedia.org
Рудольф Джуліані. Фото: ru.wikipedia.org

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані опублікував можливі докази втручання України у вибори глави США 2016 року, про які заявляв ще у вересні. Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

Так, Джуліані заявив про можливу змову між посадовими особами України і штабом передвиборної кампанії Хілларі Клінтон в 2016 році.

Джуліані Також оприлюднив електронну переписку між представниками Національного комітету Демократичної партії США.

В опублікованому повідомленні йдеться про листування між Алі Калупа (консультант DNC) і Луїсом Міранда (директором з комунікацій DNC) від 3 травня 2016 року, в якій вони обговорюють делегацію з 68 українських журналістів-розслідувачів, які приїхали в США на форум Open World Society. Один з представників DNC повідомив, що познайомив журналістів з Майклом Ісикоффим, ймовірно, у справі Пола Манафорта (на той час голова передвиборчого штабу Дональда Трампа).

Як повідомляли Українські Новини, Луценко розповів, про що розмовляв з Джуліані.

Раніше адвокат Трампа заявив, що у нього є докази втручання України у вибори США і хоче їх оприлюднити.

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