Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам вирішуватиме, скільки відкладати

В Україні у 2022-2023 році Кабміном планується введення накопичувальної пенсії. Про це в ефірі Українського радіо заявила глава Комітету соцполітики та захисту прав ветеранів, депутат від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

"Я думаю, що це буде 2022-2023 рік, якщо ми будемо готові раніше — то раніше. Один з перших законопроектів, який був прийнятий — це так званий законопроект про "спліт", який дозволить відкрити другий рівень пенсійного забезпечення, де гроші роботодавця і частина грошей людей в обов'язковому порядку йдуть на накопичення", — сказала вона.

Так, Третьякова зазначила, що регулятором нової пенсійної системи має стати Нацбанк України.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку стане регулятором державних пенсійних фондом та адміністратором.

Третьякова передбачає, що зазначена процедура займе дев'ять місяців.

На думку депутата, закон не повинен примушувати громадян відкладати певний відсоток від зарплати. Вона вважає, що кожен українець сам повинен визначитись скільки він хоче відкладати.

"Ми повинні проводити переговори з роботодавцями для того, щоб вони 2-3% виділили для такого накопичення. Людина повинна приймати рішення добровільно, який відсоток вона хоче відкладати", — вважає депутат.

Введення системи другого рівня означає впровадження загальнообов'язкового накопичувального страхування.

Третьякова підкреслила, що закон не повинен примушувати громадян відкладати певний відсоток від зарплати.

"Ми повинні бути впевнені, що фінансова система захищена від шахраїв, від того, що там можуть бути недосвідчені фінансисти, які накопичені кошти витратять на свою користь", — додала депутат "Слуги народу".

Згідно з даними Кабміну, в налічується 11,7 мільйонів пенсіонерів. Тобто, на одного одержувача пенсії припадав лише один працівник, який постійно сплачує податки.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні масово перевіряють пенсіонерів: кого можуть змусити повернути гроші.

Тим часом згідно з поданим до Верховної Ради проекту держбюджету на 2020 рік, мінімальна пенсія для тих, кому вона буде оформлятися в 2020 році, може зрости з наступного року до 1638 грн, з 1 липня до 1712 грн, з 1 грудня – 1769 грн.