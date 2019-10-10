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10 жовтня 2019, четвер, 23:10 9
Європа 2019-10-10T23:27:10+03:00
Українські Новини
Літак у Ростові посадили через чоловіка з пістолетом на борту

Літак у Ростові посадили через чоловіка з пістолетом на борту

Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Літак, що вилетів з Москви в Бургас (Болгарія), здійснив екстрену посадку в аеропорту Ростова - один з пасажирів виявив у ручній поклажі травматичний пістолет, який забув здати в багаж, повідомляє "Російська служба BBC".

Чоловік, що страждає на астму, відкрив ручну поклажу, щоб дістати звідти ліки, а всередині виявив зброю, яку забув здати в багаж. Це був пістолет "Стражник" і два боєприпаси до нього. Пасажир повідомив про зброю бортпровідниці, а та у відповідності з інструкцією передала інформацію екіпажу, який прийняв рішення про екстрену посадку.

За словами представника управління МВС Росії на транспорті по ПКФО, чоловіка відвели в чергову частину при аеропорті. Там з'ясувалося, що ліцензія на пістолет оформлена належним чином, але на чоловіка тим не менш оформили адміністративний протокол за порушення правил перевезення зброї.

В аеропорту "Шереметьєво" заявили, що перевірку багажу пасажирів проводила дочірня компанія "Шереметьєво Безпека". Представник прес-служби аеропорту Ганна Захаренкова сказала, що в аеропорту проводиться внутрішня перевірка.

Директор по зв'язках з громадськістю "Шереметьєво" Анна Захаренкова розповіла, що аеропорт проведе внутрішню перевірку після інциденту.

"Огляд багажу пасажирів, ручної поклажі, бортового харчування та бортових запасів забезпечувався дочірньою компанією аеропорту АТ "Шереметьєво Безпека". На даний момент проводиться внутрішня перевірка за фактом інциденту", - сказала Захаренкова.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку. Раніше у Москві Boeing не зміг приземлитися з першого разу і зачепив хвостом злітну смугу.

Крім того, Boeing з сотнями пасажирів невдало приземлився у російському Барнаулі.

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