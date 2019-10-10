Зеленський знову заговорив про зниження комунальних тарифів

Президент Володимир Зеленський заявив, що працює над тим, щоб комунальні тарифи зменшити.

Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Зараз ми працюємо над деякими речами і ви побачите, що (комунальні) тарифи зменшаться", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що надалі відсоток від доходу сім'ї на оплату комунальних послуг має скоротитися.

"Я говорив з МВФ і нашим урядом і ми домовлялися про одне, якщо ми відкриємо ринок і у нас будуть ринкові ціни, ми повинні домовитися, що відсоток від доходу сім'ї на оплату комунальних послуг має зменшитися і це ми гарантуємо людям. Я ставлю це питання уряду і прем'єр-міністр зі мною згоден. Що ми хочемо? У 2020 році має бути збільшено прожитковий мінімум, він повинен стати реальним... прожитковий мінімум десь 4 300 гривень при сьогоднішньому курсі. Я можу сказати тільки одне, що ми наступного зменшувати цей відсоток. Люди ніколи не будуть платити 60,70 або 80% за комуналку від свого доходу або доходу сім'ї. Це я можу гарантувати", - зауважив Зеленський.

Зазначимо, в лютому, перед виборами Президента, Зеленський опублікував на своєму каналі в YouTube відео "Зе Президент Слуга Народу#7" про комунальні тарифи, але після цього Дмитро Разумков заявив, що питання комунальних тарифів - це не прерогатива Президента.

https://www.youtube.com/watch?v=DArbRPlsbeY" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, у липні Зеленський заявив ,що хоче позбавити малозабезпечених від оплати комунальних рахунків. Також Зеленський заявив, що з урядом попрощаються, якщо вона не зменшить комуналку.

Пізніше уряд відмовився знижувати комуналку, попри пряме доручення Зеленського.