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10 жовтня 2019, четвер, 21:52 9
Президент 2019-10-10T22:00:45+03:00
Українські Новини
Зеленський знову заговорив про зниження комунальних тарифів

Зеленський знову заговорив про зниження комунальних тарифів

Президент Володимир Зеленський заявив, що працює над тим, щоб комунальні тарифи зменшити.

Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Зараз ми працюємо над деякими речами і ви побачите, що (комунальні) тарифи зменшаться", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що надалі відсоток від доходу сім'ї на оплату комунальних послуг має скоротитися.

"Я говорив з МВФ і нашим урядом і ми домовлялися про одне, якщо ми відкриємо ринок і у нас будуть ринкові ціни, ми повинні домовитися, що відсоток від доходу сім'ї на оплату комунальних послуг має зменшитися і це ми гарантуємо людям. Я ставлю це питання уряду і прем'єр-міністр зі мною згоден. Що ми хочемо? У 2020 році має бути збільшено прожитковий мінімум, він повинен стати реальним... прожитковий мінімум десь 4 300 гривень при сьогоднішньому курсі. Я можу сказати тільки одне, що ми наступного зменшувати цей відсоток. Люди ніколи не будуть платити 60,70 або 80% за комуналку від свого доходу або доходу сім'ї. Це я можу гарантувати", - зауважив Зеленський.

Зазначимо, в лютому, перед виборами Президента, Зеленський опублікував на своєму каналі в YouTube відео "Зе Президент Слуга Народу#7" про комунальні тарифи, але після цього Дмитро Разумков заявив, що питання комунальних тарифів - це не прерогатива Президента.

Як повідомляли Українські Новини, у липні Зеленський заявив ,що хоче позбавити малозабезпечених від оплати комунальних рахунків. Також Зеленський заявив, що з урядом попрощаються, якщо вона не зменшить комуналку.

Пізніше уряд відмовився знижувати комуналку, попри пряме доручення Зеленського.

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