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10 жовтня 2019, четвер, 20:40 8
Політика 2019-10-10T20:41:58+03:00
Українські Новини
Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2/3 ЗМІ

Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2/3 ЗМІ

Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський за 10 годин проведення так званого прес-марафону встиг відповісти на питання двох третіх акредитованих ЗМІ.

Про це свідчить список акредитованих журналістів і графік їх "інтерв'ювання" Президента, передають Українські Новини.

Формат заходу передбачав, що з 10:00 представники медіа будуть ставити питання Президенту групами по 7-10 чоловік, змінюючи один одного кожні півгодини. З урахуванням часу на перерву для Зеленського попередньо передбачалося, що до 20:00 прес-марафон завершиться.

Однак станом на 20:15 з главою держави спілкується тільки 10-я група, а в черзі чекають ще 6. При цьому за графіком роботи Kyiv Food Market, де проходить спілкування, фудкорт в четвер працює до 23:00.

Як повідомляли Українські Новини, при призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть прес-конференцію.

Замість цього Зеленський записав програму для каналу "1+1", інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".

У вересні Зеленський пообіцяв, що проведе повноцінну прес-конференцію для ЗМІ в жовтні.

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