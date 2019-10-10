Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2/3 ЗМІ

Президент Володимир Зеленський за 10 годин проведення так званого прес-марафону встиг відповісти на питання двох третіх акредитованих ЗМІ.

Про це свідчить список акредитованих журналістів і графік їх "інтерв'ювання" Президента, передають Українські Новини.



Формат заходу передбачав, що з 10:00 представники медіа будуть ставити питання Президенту групами по 7-10 чоловік, змінюючи один одного кожні півгодини. З урахуванням часу на перерву для Зеленського попередньо передбачалося, що до 20:00 прес-марафон завершиться.



Однак станом на 20:15 з главою держави спілкується тільки 10-я група, а в черзі чекають ще 6. При цьому за графіком роботи Kyiv Food Market, де проходить спілкування, фудкорт в четвер працює до 23:00.



Як повідомляли Українські Новини, при призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть прес-конференцію.

Замість цього Зеленський записав програму для каналу "1+1", інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".

У вересні Зеленський пообіцяв, що проведе повноцінну прес-конференцію для ЗМІ в жовтні.