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11 жовтня 2019, пʼятниця, 06:16 12 Документ
Політика 2019-10-11T07:45:01+03:00
Українські Новини
Абромавичус досі не пройшов спецперевірку та не допущений до держтаємниці

Абромавичус досі не пройшов спецперевірку та не допущений до держтаємниці

Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua
Айварас Абромавичус. Фото: antikor.com.ua

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус досі (більше місяця) не може пройти спеціальну перевірку та отримати доступ до державної таємниці, що є обов'язковою умовою для перебування на займаній ним посаді.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на інформаційний запит "Українських Новин".

"Станом на 03.10.2019 перевірка у зв'язку з допуском до державної таємниці генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса триває", - вказано у відповіді СБУ.

Раніше, в кінці вересня - початку жовтня, стали з'являтися чутки, нібито Абромавичусу було відмовлено в доступі до держтаємниці, через це він буде змушений покинути займану посаду.

30 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив гендиректором держконцерну "Укроборонпром" Абромавичуса.

У вересні з'явилися повідомлення про обшуки в "Укроборонпромі", які проводилися Державним бюро розслідувань (ДБР). Всі слідчі дії були санкціоновані в рамках досудового розслідування кримінального провадження, що відкрите за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку України 2016 році.

Джерело : Українські новини
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