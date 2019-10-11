Абромавичус досі не пройшов спецперевірку та не допущений до держтаємниці

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус досі (більше місяця) не може пройти спеціальну перевірку та отримати доступ до державної таємниці, що є обов'язковою умовою для перебування на займаній ним посаді.

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на інформаційний запит "Українських Новин".

"Станом на 03.10.2019 перевірка у зв'язку з допуском до державної таємниці генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса триває", - вказано у відповіді СБУ.

Раніше, в кінці вересня - початку жовтня, стали з'являтися чутки, нібито Абромавичусу було відмовлено в доступі до держтаємниці, через це він буде змушений покинути займану посаду.

30 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив гендиректором держконцерну "Укроборонпром" Абромавичуса.

У вересні з'явилися повідомлення про обшуки в "Укроборонпромі", які проводилися Державним бюро розслідувань (ДБР). Всі слідчі дії були санкціоновані в рамках досудового розслідування кримінального провадження, що відкрите за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку України 2016 році.