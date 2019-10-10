Зеленський за перезавантаження НАБУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно перезавантажувати всі правоохоронні органи, в тому числі і Національне антикорупційне бюро.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Перезавантаження НАБУ? Це фундамент, будемо мати таке право...в принципі всі правоохоронні органи необхідно перезавантажувати", - сказав він.

Зеленський повідомив, що чув заяви про те, що НАБУ передавало посольству США інформацію, яка впливала на події в Україні та США і координувало свої дії по ряду резонансних справ, однак не став їх коментувати.

"Я чув дуже багато (про втручання посольства США в розслідування НАБУ, - ред.,)", - відповів президент.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон.

Сенатори Конгресу США вимагають розслідувати зв'язок Клінтон з Україною.

В 2017 році з ініціативи Деркача Генпрокуратура почала розслідування у справі втручання НАБУ вибори в США.