Зеленський за перезавантаження НАБУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно перезавантажувати всі правоохоронні органи, в тому числі і Національне антикорупційне бюро.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Перезавантаження НАБУ? Це фундамент, будемо мати таке право...в принципі всі правоохоронні органи необхідно перезавантажувати", - сказав він.\r\nЗеленський повідомив, що чув заяви про те, що НАБУ передавало посольству США інформацію, яка впливала на події в Україні та США і координувало свої дії по ряду резонансних справ, однак не став їх коментувати.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я чув дуже багато (про втручання посольства США в розслідування НАБУ, - ред.,)", - відповів президент.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Луценко заявив, що глава НАБУ Ситник втручався у вибори США на стороні Клінтон.\r\nСенатори Конгресу США вимагають розслідувати зв'язок Клінтон з Україною.\r\nВ 2017 році з ініціативи Деркача Генпрокуратура почала розслідування у справі втручання НАБУ вибори в США.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n