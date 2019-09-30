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30 вересня 2019, понеділок, 23:15 5
Америка 2019-09-30T23:45:01+03:00
Українські Новини
Сенатори Конгресу США вимагають розслідувати зв'язок Клінтон з Україною

Сенатори Конгресу США вимагають розслідувати зв'язок Клінтон з Україною

Голови юридичного комітету та комітету з національної безпеки і урядовим справ Сенату Конгресу США Чак Грассли (республіканець від штату Айова) і Рон Джонсон (республіканець від штату Вісконсін) вимагають в понеділок від міністра юстиції і генпрокурора США Вільяма Барра почати розслідування стосовно зв'язків між українською владою і передвиборним штабом екс-кандидата на посаду американського президента від Демократичної партії Хілларі Клінтон під час виборчої кампанії 2016 року. Про це йдеться у розповсюдженому листі сенаторів, передає Politico.

"Мін'юст ще не поінформував Конгрес і американську громадськість про те, чи почав він розслідування зв'язків і координації між українським урядом та особами, пов'язаними з передвиборним штабом Хілларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії. Не слід ігнорувати спроби України за підтримки американської політичної партії втрутитися у вибори 2016 року", - наголошується в документі. Сенатори попросили Барра відповісти на питання, чи проводиться відповідне розслідування, а якщо ні, то пояснити їм причину.

У листі Грассли і Джонсон розповіли про своє занепокоєння з приводу того, що факт допомоги з боку іноземної держави в 2016 році не був ретельно розглянутий". Екс-держсекретар США Хілларі Клінтон була суперницею Трампа на президентських виборах 2016 року.

Розсекречена скарга співробітника американської розвідки на телефонний розмова президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яку опублікував комітет з розвідки Палати представників США, дала старт гучного скандалу: звинуваченням трампа у втручанні у внутрішні справи України з метою вплинути на результати майбутніх виборів президента. Справа дійшла до офіційного початку формальної процедури імпічменту Трампа

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