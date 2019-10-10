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10 жовтня 2019, четвер, 19:01 7
Президент 2019-10-10T19:18:11+03:00
Українські Новини
Зеленський мером Одеси хотів би бачити ведучого "Що?Де?Коли?"

Зеленський мером Одеси хотів би бачити ведучого "Що?Де?Коли?"

Олександр Андросов. Скріншот відео 1+1
Олександр Андросов. Скріншот відео 1+1

Президент Володимир Зеленський вважає ведучого телепрограми "Що?Де?Коли?", продюсера Олександра Андросова гідним кандидатом на посаду мера Одеси.

Про це він повідомив під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Мені дуже подобається Андросов, але він не хоче в політику", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Андросов - чесний і інтелектуальний, є "обличчям" Одеси.

На думку Президента, мером Одеси має бути одесит, якого поважають жителі міста.

Андросов також є генеральним продюсером компанії "Гра-Україна" - офіційного організатора телепрограми "Що?Де?Коли?" і одним із засновників інтелектуального клубу "Ерудит" імені В. Я. Мараховского. Крім того, Андросов є співорганізатором чемпіонату світу зі швидкісного поїдання вареників.

Як повідомляли Українські Новини, Малиновський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд засудити до 12 років позбавлення волі мера Одеси Труханова.

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