Зеленський мером Одеси хотів би бачити ведучого "Що?Де?Коли?"

Президент Володимир Зеленський вважає ведучого телепрограми "Що?Де?Коли?", продюсера Олександра Андросова гідним кандидатом на посаду мера Одеси.\r\nПро це він повідомив під час прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Мені дуже подобається Андросов, але він не хоче в політику", - сказав Зеленський.\r\nВін зазначив, що Андросов - чесний і інтелектуальний, є "обличчям" Одеси.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа думку Президента, мером Одеси має бути одесит, якого поважають жителі міста.\r\nАндросов також є генеральним продюсером компанії "Гра-Україна" - офіційного організатора телепрограми "Що?Де?Коли?" і одним із засновників інтелектуального клубу "Ерудит" імені В. Я. Мараховского. Крім того, Андросов є співорганізатором чемпіонату світу зі швидкісного поїдання вареників.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Малиновський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян".\r\nСпеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд засудити до 12 років позбавлення волі мера Одеси Труханова.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n