Зеленський мером Одеси хотів би бачити ведучого "Що?Де?Коли?"

Президент Володимир Зеленський вважає ведучого телепрограми "Що?Де?Коли?", продюсера Олександра Андросова гідним кандидатом на посаду мера Одеси.

Про це він повідомив під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Мені дуже подобається Андросов, але він не хоче в політику", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Андросов - чесний і інтелектуальний, є "обличчям" Одеси.

На думку Президента, мером Одеси має бути одесит, якого поважають жителі міста.

Андросов також є генеральним продюсером компанії "Гра-Україна" - офіційного організатора телепрограми "Що?Де?Коли?" і одним із засновників інтелектуального клубу "Ерудит" імені В. Я. Мараховского. Крім того, Андросов є співорганізатором чемпіонату світу зі швидкісного поїдання вареників.

Як повідомляли Українські Новини, Малиновський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила суд засудити до 12 років позбавлення волі мера Одеси Труханова.