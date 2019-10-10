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  • У США затримали бізнесменів Парнаса і Фрумана, які подали в суд на Коломойського
10 жовтня 2019, четвер, 18:30 16
Політика 2019-10-10T18:31:17+03:00
Українські Новини
У США затримали бізнесменів Парнаса і Фрумана, які подали в суд на Коломойського

У США затримали бізнесменів Парнаса і Фрумана, які подали в суд на Коломойського

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Правоохоронці США затримали бізнесменів Лева Парнаса та Ігоря Фрумана - парламентерів між Президентом США Дональдом Трампом і українською владою.
Про це повідомляє американське видання Wall Street Journal, передають Українські Новини.

"Двоє уродженців СРСР, донорів комітету зі збору коштів на підтримку Трампа, що допомагали Руді Джуліані розслідувати справи демократа Джо Байдена, були затримані в середу пізно ввечері за кримінальним обвинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній і, як очікується, постануть перед судом в четвер", - сказано в публікації.

Парнас і Фруман пожертвували Трампу 325 000 доларів через певну юрфірму, чим, можливо, порушили порядок фінансування політичної компанії Президента.

Як повідомляли Українські Новини, суд проведе експертизу слів Коломойського на погрози вбивством щодо 2 громадян США, Ігоря Фрумана і Лева Парнаса, які є клієнтами адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Раніше в інтерв'ю програмі "Схеми" після повернення в Україну Коломойський назвав Фрумана і Парнаса аферистами і пообіцяв вивести їх на "світ божий".

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