Зеленський пообіцяв звільнити Баканова, якщо чутки про його зв'язок з Матіосом підтвердиться

Президент Володимир Зеленський має намір звільнити главу Служби безпеки України Івана Баканова у разі надання доказів його спілкування з колишнім Головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом. Про це Президент сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.\r\nВін заявив, що негативно ставиться до чуток про те, що Матіос консультує нового главу СБУ.\r\n"Якщо будуть докази, то я звільню главу СБУ", - сказав Зеленський.\r\nВін також зазначив, що домогтися звільнення Матіоса і генерального прокурора Юрія Луценка було дуже складно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила Івана Баканова главою Служби безпеки України. За прийняття відповідного проекту постанови проголосували 319 депутатів при мінімально необхідних 226.\r\n22 травня Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.\r\nКрім того, глава Служби безпеки України Іван Баканов Українським Новинам у кулуарах Ялтинської Європейський стратегії розповів, що йому відомо про "путч Порошенко".