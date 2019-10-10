Зеленський пообіцяв звільнити Баканова, якщо чутки про його зв'язок з Матіосом підтвердиться

Президент Володимир Зеленський має намір звільнити главу Служби безпеки України Івана Баканова у разі надання доказів його спілкування з колишнім Головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом. Про це Президент сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

Він заявив, що негативно ставиться до чуток про те, що Матіос консультує нового главу СБУ.

"Якщо будуть докази, то я звільню главу СБУ", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що домогтися звільнення Матіоса і генерального прокурора Юрія Луценка було дуже складно.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила Івана Баканова главою Служби безпеки України. За прийняття відповідного проекту постанови проголосували 319 депутатів при мінімально необхідних 226.

22 травня Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

Крім того, глава Служби безпеки України Іван Баканов Українським Новинам у кулуарах Ялтинської Європейський стратегії розповів, що йому відомо про "путч Порошенко".