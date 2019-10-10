ФСБ Росії висунула затриманого в Криму українцю Приходьку звинувачення у підготовці вибуху

ФСБ Росії висунула затриманому в анексованому Росією Криму українському активісту Олегу Приходьку звинувачення у підготовці вибуху адміністративної будівлі в Саках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ФСБ, передають Українські Новини.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації в місті Саки Республіки Крим затриманий російський громадянин, прихильник нацистської ідеології, є членом українських екстремістських організацій, який планував здійснити вибух в одній з адміністративних будівель Республіки Крим", - сказано в ньому.

Російські силовики стверджують, що в гаражі, який належить йому, виявлено готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти та інструменти для його виготовлення і пляшки із запальною сумішшю.

Слідчим підрозділом Управління ФСБ Росії порушено кримінальну справу за статтями Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають відповідальність за готування до терористичного акту і незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Слідчі дії та оперативно-розшукові заходи тривають.

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня російські силовики затримали українського активіста Приходька та його дружину у Саках в Криму.

Крім того, 18 вересня СБУ встановила, що ФСБ завербувала жительку Хмельницького для збору інформації про військову частину Сил спецоперацій. Також на кордоні з Кримом ФСБ відібрала у жителя Львова автомобіль і гроші.