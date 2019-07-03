Цена за пачку сигарет может вырасти до 100 гривен к 2025

Табачная компания "Philip Morris Украина" прогнозирует повышение цен на сигареты в 3 раза до 100 гривен за пачку в 2025 году по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила директор по корпоративным связям Наталья Бондаренко в интервью Українським Новинам.

"Сигареты в 2025 году, если цена будет продолжать расти такими темпами, будут стоить около 100 гривен", - сказала она.

При этом Бондаренко отметила, что в период с 2016 до 2019 года цена на сигареты выросла с 15 до 35 гривен за пачку.

По ее словам, одной из основных причин стремительного повышения цен является непропорциональный рост акцизов относительно роста дохода населения.

Также она сообщила, что от работы табачной индустрии в государственный бюджет за январь-апрель уже поступило 9,5 млрд гривен при 16 млрд гривен, запланированных на 2019 год.

Кроме того, "Philip Morris Украина" констатировала, что теневой табачный рынок в Украине вырос на 2,1 п.п. до 6,5% к 2019 году по сравнению с началом 2018 года.

"К сожалению, на протяжении последних двух лет динамика роста нелегального рынка неутешающая - согласно данным исследования компании Kantar TNS уровень нелегального рынка с начала года составил 6,5%, (при прошлогоднем показателе в 4,4%)", - сказала Бондаренко.

По словам директора, росту нелегального рынка способствует стремительный рост акцизного налога на табачные изделия.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале прогнозировали, что пачка сигарет подорожает как минимум на 4,7 гривны в 2019.

Так, минимальная налоговая нагрузка на 1000 сигарет в 2019-м увеличится с 773,2 до 1011,35 грн.

При этом в конце 2018 года ожидалось, что в текущем году вырастут цены на "коммуналку", интернет и сигареты.