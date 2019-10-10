Зеленський заявив, що не збирається публікувати розмову з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує розкривати зміст своїх розмов з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він повідомив журналістампід час так званого прес-марафону, передають Українські Новини.

"Я не готовий опубліковувати мої розмови. Я навіть не опублікував свою розмову з Трампом. Я - верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого телеканалу. Я не займаюсь піаром, у мене немає ніяких роздумів з приводу порушувати червоні лінії", - сказав Зеленський.

Він вважає, що такі дії можуть нашкодити процесу повернення полонених і завершення війни. Також Зеленський закликав боротися за результат не зважаючи на формат дзвінків, наголосивши, що не грає в ігри, пов'язані з життям людей.

"Мої розмови з Путіним завершились поверненням людей. І ми могли б з вами один одного привітати, що все ж наша команда спрацювала, тому до чого призведе публікація моїх розмов з Путіним? Чи призведе вона до продовження наших зустрічей? Ні! І це бажання отримати такий результат і не отримати більше ніколи можливості повернути наших полонених? Що я скажу їхнім сім'ям, що мене попросили журналісти? Я не буду нічого опубліковувати, бо знаю, що це зашкодить процесу повернення людей і закінчення війни", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив щодо можливого проведення зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, що така зустріч має відбутися.

Раніше Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня.