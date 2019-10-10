Мінфін продовжує нарощувати обсяги розміщення ОВДП

Міністерство фінансів у січні-вересні залучило до державного бюджету 194,8 млрд гривень, 3,8 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

У січні-вересні Мінфін розмістив ОВДП на 194,816 млрд гривень, що на 320,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ОВДП в іноземній валюті розміщені на 3 767 млн доларів (+72,9% у порівнянні з 9 місяцями 2018 року) та 189 млн євро.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні склала 17,6% річних, в доларах – 6,2% річних в євро – 4,6% річних.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Мінфін залучив до держбюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Міністерство фінансів 10 вересня розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,8 млрд гривень і валютні папери - на 547 млн доларів.

Переговори про нову програму Міжнародного валютного фонду знаходяться в активній фазі. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.