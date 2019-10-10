підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 жовтня 2019, четвер, 10:33 11
Фінанси 2019-10-10T11:30:03+03:00
Українські Новини
Мінфін продовжує нарощувати обсяги розміщення ОВДП

Мінфін продовжує нарощувати обсяги розміщення ОВДП

Міністерство фінансів у січні-вересні залучило до державного бюджету 194,8 млрд гривень, 3,8 млрд доларів і 189 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

У січні-вересні Мінфін розмістив ОВДП на 194,816 млрд гривень, що на 320,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ОВДП в іноземній валюті розміщені на 3 767 млн доларів (+72,9% у порівнянні з 9 місяцями 2018 року) та 189 млн євро.

Середньозважена дохідність цінних паперів у гривні склала 17,6% річних, в доларах – 6,2% річних в євро – 4,6% річних.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Мінфін залучив до держбюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Міністерство фінансів 10 вересня розмістило гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,8 млрд гривень і валютні папери - на 547 млн доларів.

Переговори про нову програму Міжнародного валютного фонду знаходяться в активній фазі. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Більше новин про: ОВДП мінфін овдп валютні овдп держборг

Архів
Новини
Правоохоронці мають показати результат за гучними справами до листопада, - Зеленський 11:30
Для перезапуску економіки потрібні бюджетні стимули і зняття економічної блокади, - Льовочкін 11:23
Зеленський зізнався, що його "хлопці програли комунікаційний напрям" за "формулою Штайнмайєра" 11:15
Азербайджанська Bakcell хоче купити український Vodafone 11:07
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok