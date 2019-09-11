Минфин резко увеличил объем размещения ОВГЗ

Министерство финансов 10 сентября разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,8 млрд гривен и валютные бумаги - на 547 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 161 день на 474,007 млн гривен под 16,14% годовых, 343 дня – на 499,848 млн гривен под 15,49% годовых, 847 дней – на 1 815,816 млн гривен под 15,77% годовых.

Валютные бумаги размещены со сроком обращения 687 дней на 351,895 млн долларов под 5,5% годовых и 519 дней – на 194,996 млн долларов под 5,25% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 16,512 млрд гривен.

Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Как сообщали Українські Новини, Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга Народа") предлагает парламенту принять закон о налоговой амнистии. Об этом говорится в законопроекте №1232, зарегистрированном в парламенте 2 сентября. Так, доходы на сумму 100 тыс. гривен предлагается считать подтвержденными без подачи специализированной декларации, без требований уплатить по ним налоги и без налоговых проверок источников их получения.

В августе международные резервы увеличились на 0,8% до 22 млрд долларов.