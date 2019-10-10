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10 жовтня 2019, четвер, 09:01 25
ЗМІ 2019-10-10T11:30:04+03:00
Українські Новини
"Цензору" відмовили в участі у прес-марафоні Зеленського через "таймінг", але після дзвінка дозволили

"Цензору" відмовили в участі у прес-марафоні Зеленського через "таймінг", але після дзвінка дозволили

Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ
Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ

Сьогодні з 10:00 президент Володимир Зеленський починає так званий "прес-марафон" з акредитованими журналістами, яких, за даними спікера президента Юлії Мендель, буде близько 300 осіб. Однак не всіх охочих поспілкуватися з президентом журналістів аккредитировали на марафон - видання "Цензор" відмовили в участі і дозволили тільки після дзвінка. Про це повідомляє Тетяна Ніколаєнко.

"Серйозно, котики? Гаянського ви пустили, а Кузьменко і Мокрика ніт :) Сергій Щербина (Serhii Shcherbyna) боюся, що твій пост не нити, а працювати, різко втратив сенс. Щасливо відпрацювати марафон в компанії Гаянського

UPD. Женю акредитували, але я все одно буду думати про прес-службу президента погано, тому акредитували після дзвінка ...", - повідомила Ніколаєнко.

 

Як зазначено в анонсі на сайті Офісу президента, він збирається розмовляти з представниками ЗМІ "протягом усього дня".

Якщо врахувати, що в рамках незвичайного формату спілкування Зеленського будуть пускати журналістів "групами по 7-10 осіб", причому на кожну групу виділять по 20-30 хвилин часу, очікується, що захід триватиме від шести до 13 годин.

Після того, як прес-служба Президента оголосила про проведення Володимиром Зеленським прес-марафону 10 жовтня, журналісти почали активно обговорювати формат в соціальних мережах, задаючись питанням про те, для чого змінювати формат і не провести звичайну прес-конференцію

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